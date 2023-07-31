Военный эксперт Кошкин назвал задачи ВМФ в ближайшее время

В рамках своего выступления на параде, посвященном Дню Военно-морского флота РФ, российский лидер Владимир Путин сообщил, что наша страна последовательно укрепляет собственный флот. Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил важность ВМФ и его главных задачах на сегодняшний день. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, главный замысел Морской доктрины, подписанной президентом РФ в прошлом году, заключается в том, что наша страна остается великой морской державой. Поэтому для подтверждения этого статуса необходима соответствующая линейка кораблей, обеспечивающих выполнение задач по реализации национальных интересов в мировом океане.

Эксперт отметил, что Вашингтон на данный момент пытается играть доминирующую роль в мировом океане.

По его мнению, Военно-морскому флоту РФ следует решать свои национальные интересы, то есть помимо подтверждения статуса необходимо развитие потенциала, укрепление обороноспособности и обеспечение свободы судоходства, рыболовства и научных исследований в морях. Для всего этого нужно обеспечить надежное прикрытие, безопасность главных газопроводов, экологической безопасности и охрану Арктики и Северного Морского пути, захват которых могут начать в ближайшее время прочие государства.