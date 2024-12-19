Военный эксперт Кошкин считает, что «Орешник» является ответом сомневающимся в успехах российской армии

На недавнем выступлении глава государства заявил о готовности использовать комплекс «Орешник» против Киева, вызвав тем самым оживленные обсуждения в политических и военных кругах. Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал, что стоит за этим заявлением – реальное оружие или информационная стратегия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, сегодняшняя реакция западной прессы повторяет сценарий пятилетней давности, они вновь придумывают бредовые теории относительно переделки старых ракет и прочее. Так, раньше они утверждали, что это переделанная ракета, ее можно перехватить, но после появления «Посейдона» резко все поутихли. Поэтому в данном случае российский лидер предложил Западу собрать все свое ПВО, назначьте координаты и цели, а Россия поразит. Таким образом, это вызов.

Эксперт отметил, что заявление Путина имеет не только военно-технический, а также и политический подтекст, то есть это политический ход, таящий в себе военно-техническое превосходство наших высокотехнологичных систем вооружения, которых нет в мире.

По его мнению, заявление президента России об «Орешнике» можно рассматривать как элемент гибридной стратегии, то есть демонстрации военной мощи с параллельным ударом по информационному пространству противника.

Ранее Путин заявил, что дуэль между «Орешником» и западным ПВО может произойти не только в Киеве.