В начале осени глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинская армия вскоре может начать новое контрнаступление. Тем не менее уже в середине октября Владимир Путин констатировал, что оно полностью провалилось. Однако на Украине объявлена всеобщая мобилизация, включая женщин-медиков. Военный эксперт Андрей Кошкин объяснил, к чему это все привело и следует ли ждать ли новый виток контрнаступления от Незалежной. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, старавшиеся к самовыражению украинские военные провалили свои попытки, и маловероятно, что новые станут успешными.

Эксперт подчеркнул, что стоит ожидать попыток прессовки первого края Вооруженных Сил РФ, однако ресурсов для подобных ударов уже нет, к тому же их техника не способна дойти даже до первых российских траншей.

По его мнению, вся военная техника киевского режима сжигается российскими военными на подступах, а поставки со стороны Запада заметно прекратились.

Кошкин пояснил, что, кроме того, очевидно, что западные страны сейчас сосредоточены на конфликте на Ближнем Востоке.