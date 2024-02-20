Военный эксперт кошкин заявил о неуверенности украинских войск в использовании дронами Starlink

Вице-премьер Украины Михаил Федоров заявил, что отключение терминалов спутниковой связи Starlink над новыми регионами РФ обернулось бы катастрофой для украинских войск. По словам военного эксперта Андрея Кошкина, Вооруженным Силам РФ уже удалось нарушить систему, применяемую украинской стороной. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что при появлении у ВСУ данной системы они радовались, что удается наводить дроны через нее.

По мнению эксперта, российским военным удалось не только нарушить эту систему, но и заставить работать ее на себя.

Он отметил, что украинская армия потеряла уверенность в том, что их беспилотники могут беспрепятственно действовать на линии фронта с использованием системы Starlink.