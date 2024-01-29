Военный эксперт Леонков дал оценку вероятности удара дронами украинской армии по Сибири

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, у украинских военных отсутствует возможность наносить удары по Сибири и Дальнему Востоку, так как они не имеют беспилотников, которые способны преодолевать расстояние в шесть тысяч километров. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что в настоящее время на вооружении украинской армии имеются дроны с вдвое меньшей дальностью полета.

По мнению эксперта, беспилотники ВСУ оснащены приемопередающей аппаратурой, работающей с помощью связи через Starlink.

Он отметил, что для подобного рода атак необходима серьезная подготовка.