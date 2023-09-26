Военный эксперт Леонков назвал причины невозможности поставок США новых моделей Abrams Киеву

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Штаты не поставят Незалежной танки M1 Abrams более новой версии M1A2. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что данные модели Вашингтоном станут применяться для производства аналога отечественного танка Т-14 «Армата».

По мнению эксперта, производство танков указанной модели находилдось в штате Иллинойс.

Он уточнил, что именно это стало причиной того, что США не будет размениваться боевыми машинами ради помощи Незалежной.