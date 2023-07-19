Военный эксперт Леонков назвал причины провала украинского «контрнаступления»
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В США считают, что Незалежной не удается провести крупномасштабные операции, способные обеспечить прорыв в контрнаступлении ВСУ. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему украинская армия расстраивает западных спонсоров. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, возможности успешного контрнаступления Киева уже упущены, поскольку все силы потрачены на позиционную войну, а также много значит отсутствие квалифицированного командующего состава.
Эксперт отметил, что основной проблемой неудавшегося контрнаступления также является и то, что оно было подготовлено генералами Североатлантического альянса, которые учились на так называемых колониальных войнах, где противник изначально уступает в силе. Однако на Украине такая тактика не имеет действия.
По его мнению, стоит отметить и отличную работу российской авиации, которой Киеву нечего противопоставить.
Леонков резюмировал, что все военные российские тактики и вся военная техника изначально предполагали проигрыш ВСУ.