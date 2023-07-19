В США считают, что Незалежной не удается провести крупномасштабные операции, способные обеспечить прорыв в контрнаступлении ВСУ. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему украинская армия расстраивает западных спонсоров. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, возможности успешного контрнаступления Киева уже упущены, поскольку все силы потрачены на позиционную войну, а также много значит отсутствие квалифицированного командующего состава.

Эксперт отметил, что основной проблемой неудавшегося контрнаступления также является и то, что оно было подготовлено генералами Североатлантического альянса, которые учились на так называемых колониальных войнах, где противник изначально уступает в силе. Однако на Украине такая тактика не имеет действия.

По его мнению, стоит отметить и отличную работу российской авиации, которой Киеву нечего противопоставить.

Леонков резюмировал, что все военные российские тактики и вся военная техника изначально предполагали проигрыш ВСУ.