Военный эксперт Леонков объяснил историю выражений «Груз 200» и «Груз 300»

На сегодняшний день выражения «Груз 200», «Груз 300» известны многим. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, откуда взялись эти термины и что они на самом деле обозначают. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, выражение «Груз 200» было введено в оборот со времен афганской войны, то есть это авиационный термин – самолет везет гроб с телом погибшего военнослужащего.

По одной из версий, термин вошел в обиход согласно приказу министра обороны СССР от 8.10. 1984 № 200 «О введении в действие Руководства по оформлению воинских перевозок в Министерстве обороны и расчетам за них».

Эксперт добавил, что в одном ряду с кодом «Груз 200» стоит самолет «Черный тюльпан». Во времена войны в Афганистане таким термином назывался самолет Ан-12, перевозящий гробы с телами погибших военнослужащих.

Существует версия, что «Черным тюльпаном» называлось похоронное бюро в Ташкенте, где производились первые оцинкованные деревянные гробы для Афганистана.

Также есть вероятность, что термин «Груз 200» имел следующую историю. Для перевоза гроба с телом погибшего самолету выдавался багажный талон на 200 кг груза. Именно такой вес составлял цинковый контейнер с останками погибшего, который укладывался в деревянный ящик.

Кроме того, существуют и другие термины. Так, «Груз 300» - это раненые, «Груз 400» - это либо контуженные военные, либо транспортировка пленного врага на допрос, «Груз 500» - это либо перевозимые медикаменты, либо перевозка военнопленных.