Пентагону поручено «дать Украине точные рекомендации», которые описывают цели на территории России, по которым можно станет наносить удары американским оружием. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Вашингтон подобным образом подтверждает свое участие в украинском конфликте и старается добиться этого же от своих партнеров по альянсу. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что и без того американское оружие бьет по территории нашей страны. А сама констатация факта, что они разработали план, по каким объектам можно, по каким нельзя, – это от лукавого. Они снова поднимают градус эскалации, надеясь на то, что Москва ответит так, как они рассчитывают, поскольку собрать воедино всех своих союзников и партнеров по НАТО не удается, везде разлад.

По мнению эксперта, путем добивания от стран Европы снятия запрета на удары украинской армии западным оружием по территории нашей страны Штаты подставляют своих партнеров. Все подобные рекомендации являются всего лишь сотрясанием воздуха, тем не менее они дают Москве больше прав на ответы.