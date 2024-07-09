Военный эксперт Леонков считает, что ракеты Storm Shadow будут для России менее опасными

Российские специалисты изучают элементы систем управления и наведения сбитых крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, изучение элементов ракет поможет воздействовать на подобного рода боеприпасы комплексным методом. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что указанные ракеты создавались для выполнения конкретных задач в условиях сильного противодействия со стороны комплексов ПВО и РЭБ, то есть по современным технологиям.

По мнению военного эксперта, специалистам важно изучить все компоненты ракет: электронную начинку, обшивку ракет и прочее. Это даст возможность понять технологию, против которой Россия сможет выстроить защиту и наладить более эффективную работу комплексов ПВО и РЭБ.

Он добавил, что отечественным военным специалистам удастся свести на нет эффективность данных боеприпасов, поскольку будут улучшены характеристики комплексов ПВО, РЭБ, защита особо важных объектов военной и гражданской инфраструктуры.