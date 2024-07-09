Военный эксперт Леонков считает, что ракеты Storm Shadow будут для России менее опасными
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Российские специалисты изучают элементы систем управления и наведения сбитых крылатых ракет Storm Shadow/SCALP. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, изучение элементов ракет поможет воздействовать на подобного рода боеприпасы комплексным методом. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что указанные ракеты создавались для выполнения конкретных задач в условиях сильного противодействия со стороны комплексов ПВО и РЭБ, то есть по современным технологиям.
По мнению военного эксперта, специалистам важно изучить все компоненты ракет: электронную начинку, обшивку ракет и прочее. Это даст возможность понять технологию, против которой Россия сможет выстроить защиту и наладить более эффективную работу комплексов ПВО и РЭБ.
Он добавил, что отечественным военным специалистам удастся свести на нет эффективность данных боеприпасов, поскольку будут улучшены характеристики комплексов ПВО, РЭБ, защита особо важных объектов военной и гражданской инфраструктуры.