Военный эксперт Леонков заявил, что американские ядерные ракеты не обновлялись полвека

США вчера был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Тем не менее боевая часть ракеты отсутствовала, а целью запуска была «проверка безопасности, эффективности и готовности системы». Москва была предупреждена о предстоящих испытаниях. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал о парке американских межконтинентальных баллистических ракет и о том, что ему может противопоставить наша страна. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, этим ракетам полвека, они неисправны и не готовы к выполнению боевых задач, а пуски проводятся с целью, в свою очередь, узнать о возможности продления срока их службы.

Эксперт добавил, что на замену «Minuteman III» должны поступить межконтинентальные баллистические ракеты LGM-35 Sentinel.

По его мнению, у нашей страны по сравнению с американцами ракеты новые. Так, дальность полета РС-28 «Сармат» составляет 18 тыс. км против американской «Minuteman III» с ее максимальным полетом в 13 тыс. км.