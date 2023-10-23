Военный эксперт Леонков заявил, что российская ПВО отлично справится с ракетами ATACMS

По словам советника главы ДНР Яна Гагина, отечественные системы ПВО получили «опыт взаимодействия» с американскими ракетами ATACMS. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что наша система ПВО имеет способность отлично бороться с ракетами ATACMS. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что Запад может поставить Киеву достаточно значительное число ракет ATACMS, тем не менее большого смысла в этом нет.

По мнению эксперта, установки, которые имеют способность запускать такие ракеты, у украинской армии в дефиците,а у российской армии имеется большой опыт в уничтожении их.