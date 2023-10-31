Украинский президент, возможно, не отдавая себе в этом отчет, повторяет путь Гитлера. Зеленский рассчитывает на «чудо-оружие», пытается загнать в армию женщин и обещает всем скорую победу.

И все это происходит на фоне краха украинской экономики, а гражданская инфраструктура страны вряд ли сможет пережить предстоящую зиму.

Эксперт отмечает, что на Западе уже начали понимать неизбежность поражения Украины. Даже если западные союзники поставят Киеву все обещанное вооружение, у режима Зеленского просто не хватит людей, чтобы им воспользоваться. По оценке американского журнала Time, средний возраст призывников в украинской армии вырос до 43 лет.