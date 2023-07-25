ВСУ ведут активное наступление на Артемовском направлении. По словам военного обозревателя Виктора Литовкина, группировка украинских войск сможет видеть то, что происходит внизу, и наносить удары по позициям российской армии, находящихся на низменности. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что киевский режим не жалеет военную технику и личный состав для продвижения на этом направлении.

По мнению эксперта, Незалежной требуются даже малые победы, поскольку западные государства требуют от нее итогов за потраченные финансы.

Он добавил, что ради целей Запада Украина готова «штабелями» бросать людей в бой, тем не менее Артемовск никогда не отойдет под власть киевского режима.

Литовкин подчеркнул, что этот город является частью ДНР, частью Российской Федерации, поэтому территория Артемовска никогда не станет чужой.