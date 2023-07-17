Сегодня ночью киевским режимом была совершена атака дронов на Крымский мост, в результате которого погибли два человека и одна несовершеннолетняя девочка ранена. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, подрыв моста не вызывает удивления, а также он перечислил методы предотвращения подобных терактов в будущем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что в настоящее время Россия находится в состоянии войны, где не бывает никаких гарантий.

По мнению эксперта, для предотвращения таких атак в будущем следует перекрыть Незалежной выход в Черному морю, полностью освободив Одессу и Николаев от киевского режима.

Он выразил надежду, что таких провокаций в будущем удастся избежать.