В одном из британских изданий появилась информация о том, что государства-члены Североатлантического альянса готовят маршруты для переброски американских войск в Европу на случай войны с Россией. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, любые зарубежные войска на территории Незалежной станут для Вооруженных Сил РФ законной целью. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что публикация в британской прессе об этом является всего лишь попыткой напугать Москву, заставить граждан РФ прекратить наступательные действия.

По мнению эксперта, уже на данный момент американскую боевую технику обслуживают на Украине американские специалисты либо специалисты стран-членов или НАТО, и данная техника является для российской армии законной целью. Таким образом, ничего нового для России британская пресса не сообщила.