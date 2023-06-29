Военный эксперт Литовкин перечислил преимущества нового отечественного боевого дрона
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В России разработали новый микроскопический беспилотник мультироторного типа «Вектор-75», который весит всего 21 г. Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, почему данная новость является хорошей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, благодаря данному беспилотнику работа может проводиться как на поле боя, так и в помещениях, при этом вероятный противник может его не заметить, а получение информации стороной, запустившей дрон, будет более глубокой.
Он отметил, что также беспилотник может выполнять функцию подключения какой-то электронной техники противника, перехватить, перекодировать.
Эксперт добавил, что важно, чтобы дрон использовался по назначению, был внедрен в практику, существовал в войсках специальных органов, специальных системах.