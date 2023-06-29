Военный эксперт Литовкин перечислил преимущества нового отечественного боевого дрона

В России разработали новый микроскопический беспилотник мультироторного типа «Вектор-75», который весит всего 21 г. Военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, почему данная новость является хорошей. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, благодаря данному беспилотнику работа может проводиться как на поле боя, так и в помещениях, при этом вероятный противник может его не заметить, а получение информации стороной, запустившей дрон, будет более глубокой.

Он отметил, что также беспилотник может выполнять функцию подключения какой-то электронной техники противника, перехватить, перекодировать.

Эксперт добавил, что важно, чтобы дрон использовался по назначению, был внедрен в практику, существовал в войсках специальных органов, специальных системах.