Военный эксперт Литовкин считает, что США доверят Киеву только грязь с Abrams вытирать

Американский лидер Джо Байден заявил, что первая партия танков Abrams будет доставлена на Украину на следующей неделе. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, обещанный объем в виде 31 танка не повлияет на ход военных действий. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что российская армия быстро сожжет эти танки.

По мнению эксперта, вместе с техникой на территорию Незалежной прибудут инструкторы, а украинцам доверят только грязь с них вытирать. Кроме того, их не допустят к управлению танками, поскольку для их освоения необходимо знать английский язык и правила управления.