Военный эксперт Литовкин заявил, что российские учения с применением ядерного оружия не вызовут радиационного поражения
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Минобороны России проведет учения, в рамках которых будет отработано применение тактического ядерного оружия. Это будет ответом на провокационные заявления и угрозы со стороны Запада. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, реальные ядерные заряды взрываться не станут, а будет проверена работа комплексов, использующих тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что вместо ядерных боеголовок применят имитаторы, поскольку наша страна уже давно взяла на себя обязательство не проводить ядерные испытания.
По мнению военного эксперта, никаких ядерных ударов российская армия в ходе своих учений наносить не станет, и окружающая среда останется незагрязненной радиоактивными изотопами.
Он уточнил, что, скорее всего, станут использоваться оперативно-тактический комплекс «Искандер М», торпедное вооружение, ракеты для стратегических бомбардировщиков. Данные носители могут быть вооружены ядерной боеголовкой, которая на период учений будет заменена или имитатором, или обычным неядерным зарядом.