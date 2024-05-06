Военный эксперт Литовкин заявил, что российские учения с применением ядерного оружия не вызовут радиационного поражения

Минобороны России проведет учения, в рамках которых будет отработано применение тактического ядерного оружия. Это будет ответом на провокационные заявления и угрозы со стороны Запада. По словам военного эксперта Виктора Литовкина, реальные ядерные заряды взрываться не станут, а будет проверена работа комплексов, использующих тактическое ядерное оружие. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что вместо ядерных боеголовок применят имитаторы, поскольку наша страна уже давно взяла на себя обязательство не проводить ядерные испытания.

По мнению военного эксперта, никаких ядерных ударов российская армия в ходе своих учений наносить не станет, и окружающая среда останется незагрязненной радиоактивными изотопами.

Он уточнил, что, скорее всего, станут использоваться оперативно-тактический комплекс «Искандер М», торпедное вооружение, ракеты для стратегических бомбардировщиков. Данные носители могут быть вооружены ядерной боеголовкой, которая на период учений будет заменена или имитатором, или обычным неядерным зарядом.