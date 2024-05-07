Военный эксперт Литовкин заявил о полном отсутствии боевого духа у украинских бойцов

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, боевой дух украинской армии давно утрачен на фоне неудач на поле боя. Об этом сообщают « Известия ».

Он отметил, что боевой дух может быть лишь у армии, одерживающей победы, украинские войска терпят поражение за поражением.

По мнению эксперта, у ВСУ дефицит солдат, боеприпасов, командиры торгуют телами погибших или не убирают раненых с поле боя, а тем, кому удается, специально попадают в плен, или дезертируют. К тому же они понимают. Что на поле боя идут на смерть.

Напомним, что вчера в украинский парламент были внесены законопроекты о продлении военного положения и мобилизации в Незалежной на 90 суток.