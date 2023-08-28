Военный эксперт Марочко объяснил ситуацию ВСУ на линии боевого соприкосновения

По словам военного эксперта Андрея Марочко, Вооруженные Силы РФ ведут наступление на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, ВСУ выдыхаются, а еженедельные потери их армии составляют до трех тысяч военнослужащих. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в начале месяца украинская армия атаковала 124 раза за неделю, на позапрошлой неделе уже было 107 раз, а на той – 78. В связи с чем они начинают оборонительные действия.

По мнению эксперта, у ВСУ также наблюдается спад боеспособности из-за того, что обученные натовцами боевики уже выбиваются, а у мобилизованных очень низкая мотивация и навыки.

Он отметил, что для украинской армии ситуация на всех фронтах неблагоприятна, а время играет против них.