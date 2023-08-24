Военный эксперт Марочко прокомментировал применение ВСУ кассетных боеприпасов
Фото: [©Виктор Антонюк/РИА Новости]
По словам военного эксперта Андрея Марочко, на фоне сильного снарядного голода украинская армия начала активно применять по всей линии боевого соприкосновения кассетные боеприпасы, поставляемые американцами. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что такие случаи говорят о том, что осколочно-фугасные и иные виды боеприпасов у ВСУ заканчиваются, они сейчас в дефиците. Запад не успевает их поставлять, поэтому на Украину поставлены запрещенные боеприпасы.
По мнению военного эксперта, Пентагон специально скрывает опасность поставляемых Незалежной кассетных боеприпасов.