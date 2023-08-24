По словам военного эксперта Андрея Марочко, на фоне сильного снарядного голода украинская армия начала активно применять по всей линии боевого соприкосновения кассетные боеприпасы, поставляемые американцами. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что такие случаи говорят о том, что осколочно-фугасные и иные виды боеприпасов у ВСУ заканчиваются, они сейчас в дефиците. Запад не успевает их поставлять, поэтому на Украину поставлены запрещенные боеприпасы.

По мнению военного эксперта, Пентагон специально скрывает опасность поставляемых Незалежной кассетных боеприпасов.