Военный эксперт Марочко рассказал о росте числа женщин в ВСУ

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости, что в зоне в украинской армии увеличилось количество женщин-военнослужащих.

Марочко ссылается на данные разведки. По его словам, в зоне ответственности Южного военного округа в Донбассе женщины в ВСУ составляют примерно 30% от общего численного состава.

Он отметил, что среди них есть как рядовые, так и офицеры.

Накануне издание Daily Beast рассказало о том, что почти все женщины, находящиеся на фронте, успели заработать целый букет различных заболеваний, связанных, прежде всего, с отсутствием надлежащей гигиены.