Военный эксперт Марочко рассказал об утраченных позициях ВСУ на Купянском направлении

Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости о результатах наступательных действиях ВСУ на Купянском направлении.

По его словам, украинская армия не только не добилась поставленных целей, но и потеряла несколько важных позиций, которые занимала продолжительное время.

Не удалось добиться успеха ВСУ и на Краснолиманском направлении, где они пытались продвинуться к Кременной и Лисичанску. Все атаки противника были отражены.

Как рассказал эксперт, украинские военные перегруппировываются и вновь пытаются прорвать линию обороны, но всякий раз терпят неудачу, теряя людей и технику.