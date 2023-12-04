В течение прошедшей недели на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях шли сильные бои По словам военного эксперта Андрея Марочко, российская армия в них добилась существенного успеха. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что украинская армия в этом месяце станет значительно ощущать недостаток вооружения, поэтому последний месяц года станет ключевым для ВСУ.

По мнению эксперта, с недавнего времени обе стороны конфликта сталкиваются с проблемой грызунов, которые уничтожают как провизию, так и средства защиты, средства связи. Для этого украинские военные мобилизуют котов, а российские - закупают спецпрепараты, травящие мышей и крыс.

Он отметил, что данная проблема возникла из-за большого объема неубранных полей на линии боевого соприкосновения.