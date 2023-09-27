Военный эксперт Матвийчук назвал основное условие отражения атаки ВСУ на Крымский мост
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, для отражения любой атаки украинской армии на Крымский мост следует «не терять бдительность». Об этом сообщает NEWS.ru.
Он уточнил, что применяемые Незалежной беспилотники не совсем современные, поэтому их можно выявить и уничтожить.
По мнению эксперта, украинские морские дроны уничтожаются из любого корабельного вооружения, несмотря на то что они развивают скорость до 100 км/ч.