Военный эксперт Матвийчук назвал причины невозможности наступления ВСУ на Белгород или Курск

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, украинские войска никогда не начнут крупную наступательную операцию в направлении Курска или Белгорода. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что украинская армия боится «войти в клинч» с пограничниками РФ и в целом ответных действий российской стороны.

По мнению эксперта, все заявления об этом со стороны Киева являются чистой воды пропагандой.

Он добавил, что возможны только диверсионные вылазки, поскольку западные кураторы запретили им совершать атаки на эти направления.