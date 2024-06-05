Военный эксперт Матвийчук не исключил западных провокаций накануне саммита в Швейцарии

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, западные страны могут устроить провокации против нашей страны в преддверии саммита по украинскому кризису в Швейцарии. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что не исключены террористические акты, попытки нанести удары по Белгородской и Курской областям. Тем не менее маловероятно, что Североатлантический альянс решится на массированную атаку по территориям РФ, поскольку это станет объявлением третьей мировой войны, потому что в их сторону полетит аналогичное число ракет, если не больше.

Напомним, что Киев ранее пригласил представителей КНР на швейцарский саммит по «формуле мира» от украинского лидера Владимира Зеленского после того, как Пекин отказался в нем принимать участие в виду отсутствия Москвы.