Военный эксперт Матвийчук пояснил, что значит для Сырского разгром украинской армии в Клещеевке

После того как российской армии удалось вытеснить украинских бойцов из Клещеевки, они вышли к каналу Северский Донец – Донбасс. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал о перспективах, которые данный факт открывает Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, разгром группировки украинской армии под Клещеевкой дает возможность российским войскам полностью контролировать логистические центры направления данного населенного пункта к югу от Артемовска.

Эксперт добавил, что у главнокомандующего украинской армией Сырского имеются еще некоторые человеческие резервы, которые он может перебросить для того, чтобы перекрыть какие-то направления, где российские военные станут предпринимать штурмовые действия. Однако в целом критическая ситуация под Харьковом не дает возможностей полностью Сырскому маневрировать своими силами и средствами для стабилизации ситуации в направлении Часова Яра.

По его мнению, продвижение на данном участке позволяет Вооруженным Силам РФ усилить свое давление на направлении Часова Яра.