Военный эксперт Матвийчук пояснил, что значит для Сырского разгром украинской армии в Клещеевке
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После того как российской армии удалось вытеснить украинских бойцов из Клещеевки, они вышли к каналу Северский Донец – Донбасс. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал о перспективах, которые данный факт открывает Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает Life.ru.
По его словам, разгром группировки украинской армии под Клещеевкой дает возможность российским войскам полностью контролировать логистические центры направления данного населенного пункта к югу от Артемовска.
Эксперт добавил, что у главнокомандующего украинской армией Сырского имеются еще некоторые человеческие резервы, которые он может перебросить для того, чтобы перекрыть какие-то направления, где российские военные станут предпринимать штурмовые действия. Однако в целом критическая ситуация под Харьковом не дает возможностей полностью Сырскому маневрировать своими силами и средствами для стабилизации ситуации в направлении Часова Яра.
По его мнению, продвижение на данном участке позволяет Вооруженным Силам РФ усилить свое давление на направлении Часова Яра.