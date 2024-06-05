Военный эксперт Матвийчук пояснил «нашествие» дронов США над Крымом

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, «нашествие» БПЛА Штатов над Крымом связано с прощупыванием отечественной системы ПВО. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что беспилотники стараются активизировать системы противовоздушной обороны в рамках подготовки Вашингтона к использованию всех средств, переданных Незалежной, для нанесения ударов по объектам в Крыму, прежде всего ATACMS и Storm Shadow.

Ранее сообщалось, что американский стратегический разведывательный дрон RQ-4B Global Hawk был обнаружен примерно в 170 км от Ялты. Он двигался в западном направлении и вылетел с авиабазы на Сицилии.