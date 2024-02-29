Военный эксперт Матвийчук считает, что Североатлантический альянс станет чинить препятствия нашему флоту

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости укрепить российские военные группировки на западном направлении с учетом вступления в военный блок Финляндии и Швеции. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, вступление Финляндии и Швеции в НАТО меняет соотношение сил на севере Европы и в Балтийском море. Об это сообщает радио Sputnik.