Военный эксперт Матвийчук считает, что Североатлантический альянс станет чинить препятствия нашему флоту
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Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости укрепить российские военные группировки на западном направлении с учетом вступления в военный блок Финляндии и Швеции. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, вступление Финляндии и Швеции в НАТО меняет соотношение сил на севере Европы и в Балтийском море. Об это сообщает радио Sputnik.
Он отметил, что блок станет пытаться превратить Балтийское море в свое внутреннее море, чинить препоны экономическому развитию наших прибрежных регионов – Ленинградской области и Калининградской области.
По мнению эксперта, самый западный регион нашей страны уже испытывает угрозы, хотя пока и не военного характера, а экономического, политического и информационного.