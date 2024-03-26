В Интернете появилось видео, которое было снято российским дроном, где эвакуационные силы украинской армии сбрасывают в лесопосадке тела погибших военнослужащих. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, военное руководство Незалежной целенаправленно уничтожает тела погибших солдат, поскольку подобным образом можно исправить экономическое состояние государства. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что руководство украинской армии регулярно избавляется от убитых солдат и бросает умирать раненых для сокрытия потерь, также украинский лидер желает исправить экономическое состояние страны.

По мнению эксперта, подобные вещи делаются для того, чтобы не выплачивать соцвыплаты. Также нельзя в данном случае исключать и то, что в различных военных подразделениях имеется ненависть друг к другу: так, западные украинцы ненавидят восточных.