Военный эксперт Матвийчук считает, что власти Украины планируют восстановить экономику за счет сокрытия потерь войск
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В Интернете появилось видео, которое было снято российским дроном, где эвакуационные силы украинской армии сбрасывают в лесопосадке тела погибших военнослужащих. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, военное руководство Незалежной целенаправленно уничтожает тела погибших солдат, поскольку подобным образом можно исправить экономическое состояние государства. Об этом сообщают «Известия».
Он добавил, что руководство украинской армии регулярно избавляется от убитых солдат и бросает умирать раненых для сокрытия потерь, также украинский лидер желает исправить экономическое состояние страны.
По мнению эксперта, подобные вещи делаются для того, чтобы не выплачивать соцвыплаты. Также нельзя в данном случае исключать и то, что в различных военных подразделениях имеется ненависть друг к другу: так, западные украинцы ненавидят восточных.