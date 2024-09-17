Военный эксперт Матвийчук заявил, что в западной прессе вдвое снижены потери ВСУ
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По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, в западной прессе намеренно сокращают число потерь Вооруженных сил Украины с начала проведения спецоперации. Об этом сообщили «Известия».
Он добавил, что при этом западным странам доподлинно известны реальные цифры, журналисты скрывают их.
По мнению эксперта, Незалежная в ходе украинского конфликта потеряла примерно 400 тыс. личного состава, а также еще 800 тыс. человек — санитарные потери. Помимо этого, население страны в общем сократилось из-за миграции граждан и перехода регионов в состав РФ. Примерно 20 млн украинцев стали беженцами.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин объяснил, почему ВСУ несут потери из-за инфекций.