Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с сайтом aif.ru объяснил, почему в рядах ВСУ образовалась жуткая антисанитария и заразы, уносящие жизни солдат.

О распространении букета инфекций в ВСУ писал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, жертв «большое количество» на фоне антисантиарной обстановки. Ситуация обострилась в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях, на территориях и в больницах, оккупированных украинцами.

Больше всего в украинской армии туберкулеза, ВИЧа, сифилиса, гонореи и гепатита. Причина тому, по словам Литовкина, неизбирательный отбор новобранцев, повальная мобилизация практически без проверок, антисанитария на передовой.

«Это ненормально. Даже на фронте надо создавать человеческие условия: чтобы люди могли мыться — например, посещать баню; чтобы им проводили медицинский осмотр; чтобы они получали соответствующие таблетки и уколы; чтобы были обустроены места, где заболевшие могут отлежаться. Но, судя по всему, украинское руководство воспринимает личный состав ВСУ не как людей, а как пушечное мясо. С медицинским обслуживанием у них, мы видим, полный швах», — прокомментировал Литовкин.

Также военэксперт вспомнил сообщения, где говорилось о повальном количестве крыс и мышей, которые заводятся из-за антисанитарии на позициях военных Украины. Это дополнительные распространители заразы. Специалисты считают, что с пришествием ливнев окопы, траншеи и места дислокации ВСУ заполонит еще большим числом инфекций. Ситуацию усугубляет плохое состояние медицинских служб, причем не только военных, но и гражданских. Дело в том, что раненых и инфицированных плохо лечат, а потом они возвращаются на передовую, продолжая распространять болезни.

Ранее сообщалось, что во вторжении ВСУ в Курскую область участвовали иностранные ЧВК.