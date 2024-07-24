Одно из британских СМИ опубликовала интервью с главкомом украинской армии Александром Сырским, где тот заявил о численном превосходстве Вооруженных Сил РФ, а также отметил, что для Киева ситуация сложная и многое зависит от солдат и офицеров. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, украинские войска потеряли боеспособность еще в начале этого года, а сегодня ситуация на фронте осложняется дефицитом техники и личного состава, а также политическим кризисом. Об этом сообщают « Известия ».

Он подчеркнул, что заявления Сырского свидетельствуют об осознании Киевом критичности потерь. Человеческие резервы, идущие сегодня из глубины страны, не соответствуют таким требованиям, как профессионализм, физическая выносливость, умственное развитие. То есть это люди, которые и в мирное время для службы не годны, являются обычным «пушечным мясом», которое бросается киевским режимом в бой без подготовки.

По мнению эксперта, поставляемое западными странами вооружение не окажет влияния на ситуацию, так как этого недостаточно. Так, например, переданных Прагой боеприпасов хватит всего на пару дней по всей линии фронта, поскольку российские артиллеристы за это время тратят 150–200 тыс. снарядов.