По словам военного эксперта Александра Михайлова, украинский лидер Владимир Зеленский, угрожая уничтожить Крымский мост, снова доказал, что является главой террористического режима. Об этом сообщают « Известия ».

Он добавил, что Зеленский даже не стесняется анонсировать свои планируемые теракты, поскольку Крымский мост не является военным объектом, по нему регулярно перемещаются тысячи гражданских автомобилей.

По мнению эксперта, при этом президенту Незалежной нужно что-то говорить, поскольку ему осталось быть главой страны до 21 мая, а далее он будет нелегитимным главой государства. Зеленский понимает, что нарушает конституцию, так как нет никакого механизма продления полномочий главы государства.

Он отметил, что аналогичные заявления украинской стороны развязывают нашей стране руки.

Напомним, что вчера глава киевского режима заявил о новом плане контрнаступления украинских войск, который включает в себя разрушение Крымского моста.