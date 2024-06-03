По данным российского оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны противника, нанесено поражение живой силе и технике подразделений украинской армии в нескольких районах населенных пунктов Харьковской области. По словам военного эксперта Александра Михайлова, в последние месяцы украинские войска непрерывно отступают. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что российская группировка сносит временные линии обороны противника после разгрома ключевых плацдармов. При этом киевский режим не может похвастаться аналогичными успехами, за последние месяцы они не взяли ни одного населенного пункта под свой контроль, они только отступают.

По мнению эксперта, особого внимания заслуживает работа отечественной ПВО, поскольку уничтожено и продолжает уничтожаться значительное число украинской техники, западных дальнобойных вооружений, на которые молился киевский режим.