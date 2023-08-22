Военный эксперт Никулин дал прогноз последствий для мира сброса воды с Фукусимы

Японский премьер-министр Фумио Кисида заявил, что правительство приняло решение о начале сброса воды с АЭС «Фукусима-1» в четверг. По словам военного эксперта Игоря Никулина, данное событие является явно недружественным по отношению к нашей стране, КНР, Северной и Южной Корее. Об этом сообщает О бщественная Служба Новостей .

Он отметил, что пострадать в этом случае могут все, поскольку Тихий океан и без того сильно загрязнен после проведения ядерных испытаний США.

По мнению эксперта, последствия выброса станут очень серьезными.

Он пояснил, что причина сброса воды – в переполненных хранилищах.

Никулин уточнил, что российский Дальний Восток это затронет меньше, чем Юго-Восточную Азию.