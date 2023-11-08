Военный эксперт Никулин назвал последствия ядерного удара Израиля по сектору Газа

Политики Израиля все чаще призывают нанести ядерный удар по сектору Газа. По их мнению, именно таким образом удастся победить группировку ХАМАС, которая надежно укрылась в плотной городской застройке и в подземных тоннелях. По словам военного эксперта Игоря Никулина, само еврейское государство может не пострадать в случае тактического применения такого оружия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что боевой заряд у него должен быть во много раз меньше бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму. В противном случае радиоактивное облако пойдет на саму территорию Израиля.

По мнению эксперта, в случае подрыва атомной бомбы в анклаве по самому еврейскому государству также Иран или Пакистан нанесут ядерный удар. А также не исключено, что таким образом же поступит и Саудовская Аравия.

Он добавил, что, по данным ООН, объем ядерного оружия у Израиля составляет сто единиц и столько же у Пакистана.