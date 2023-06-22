Военный эксперт Никулин объяснил причины землетрясения в Севастополе

Сегодня утром в 59 км от Севастополя наблюдалось землетрясение магнитудой 4,6 балла. Военный эксперт Игорь Никулин рассказал, есть ли вероятность того, что землетрясение было рукотворным. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, ранее в США разрабатывался способ землетрясения, представляющий собой подземный ядерный взрыв. Не исключено, что такое оружие есть и у Украины, поскольку было зафиксировано жесткое гамма-излучение.

Никулин добавил, что есть вероятность, что причиной послужил подрыв Каховской ГЭС, так как сброс одномоментно такого объема воды становится причиной сотрясения земной поверхности.