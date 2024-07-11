Последнее время в отечественных новостях все чаще можно услышать такие слова, как «ботулизм», «чума свиней», «птичий грипп» и тому подобное. После пандемии коронавирусной инфекции эпидемии стали ближе и уже прочно вошли в нашу повседневность. В соцсетях уже вовсю начали обсуждать причастность Запада в таких странных «эпидемийных совпадениях». Военный эксперт Игорь Никулин рассказал, может ли чума свиней, ботулизм и птичий грипп в этом году быть последствием «биотерроризма» или заговора. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, все указанные заболевания оказались в нашей стране с легкой руки США, поскольку пришли из американских биолабораторий, находящихся на территории Незалежной. Так, в плане ботулизма американцы давно ведут работы на Украине и вообще все, что появляется, приходит оттуда, включая коронавирус.

Эксперт добавил, что в октябре 2019 года в Незалежной в наибольшей американской военно-биологической лаборатории возле Харькова проходили испытания по коронавирусу, на которые Пентагоном было выделено 26 млрд долларов. Непонятно, почему российская армия не взяла ее под свой контроль еще два года назад, потому что у России имелись бы самые надежные доказательства того, что американцы нарушают международную конвенцию по биологическому и токсичному оружию на территории Украины.