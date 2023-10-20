Военный эксперт Никулин считает, что проведение Россией ядерных испытаний «прояснит мозги» западным странам

На ядерном полигоне в Штатах состоялись испытания с подземным химическим взрывом. По словам военного эксперта Игоря Никулина, проведение Вашингтоном «химического взрыва» в штате Невада можно приравнять к ядерным испытаниям, в том числе и испытанием ядерного оружия. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что это провокационные действия в сторону Москвы.

По мнению эксперта, цели данного действия не до конца ясны. США стараются подобным образом испугать Россию и подвести ее к капитуляции на Украине, тем не менее этого не случится даже при реальных испытаниях.

Он подчеркнул, что в ответ на этот «взрыв» Москва может провести испытания своего ядерного оружия, как поступает Северная Корея: как только Запад перестает понимать их власти, они сразу что-то запускают.

Никулин добавил, что данный факт свидетельствует о ведении коллективным Западом необъявленной войны против России.