На военном полигоне в Республике Крым произошел пожар, который, согласно предварительным данным, захватил склады с боеприпасами. Данная атака является уже второй на счету киевского режима. По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александра Перенджиева, маловероятно, что инцидент на складе боеприпасов является «арсенальный сбоем», но стоит относиться с осторожностью к заявлениям главы украинской разведки Буданова. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что это не что иное, как итог диверсии.

По мнению эксперта, следует понимать, что российские удары по военным объектам не останутся без ответа. Киевский режим станет внедрять все возможные силы и средства для мести, которые не останутся без помощи Запада, поскольку сама Незалежная даже не в состоянии разработать беспилотники.

Он пояснил, что все заявления Буданова на этом фоне выглядят нелепо, поскольку украинская разведка сегодня является террористической организацией, созданной Вашингтоном.