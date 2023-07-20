Военный эксперт Перенджиев рассказал о роли западных стран в атаке на склады боеприпасов в Крыму
Фото: [©Пресс-служба МЧС России/РИА Новости]
На военном полигоне в Республике Крым произошел пожар, который, согласно предварительным данным, захватил склады с боеприпасами. Данная атака является уже второй на счету киевского режима. По словам доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Александра Перенджиева, маловероятно, что инцидент на складе боеприпасов является «арсенальный сбоем», но стоит относиться с осторожностью к заявлениям главы украинской разведки Буданова. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что это не что иное, как итог диверсии.
По мнению эксперта, следует понимать, что российские удары по военным объектам не останутся без ответа. Киевский режим станет внедрять все возможные силы и средства для мести, которые не останутся без помощи Запада, поскольку сама Незалежная даже не в состоянии разработать беспилотники.
Он пояснил, что все заявления Буданова на этом фоне выглядят нелепо, поскольку украинская разведка сегодня является террористической организацией, созданной Вашингтоном.