Военный эксперт Подберезкин назвал людей, которых хочет завербовать американская компания

Неизвестная американская медиакомпания ищет операторов с опытом боевых действий для некоей работы в России. По словам военного эксперта Алексея Подберезкина, в вакансии говорится о вербовке операторов беспилотников для работы на украинские войска. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он уточнил, что набор проводит, скорее всего, очередная американская частная военная компания.

По мнению эксперта, на данный момент главным направлением для обороны украинских войск является обеспечение их беспилотниками. Тем не менее для эффективной их работы надо уметь ими пользоваться. При этом имеется острый дефицит операторов, научить людей быстро не удается.