Военный эксперт Подберезкин назвал причины неиспользования «Арматы» в ходе спецоперации

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что новейший танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, однако ее применение в ходе спецоперации на Украине маловероятно. По словам военного эксперта Алексея Подберезкина, после завершения государственных испытаний новейшее вооружение продолжает модернизироваться. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что при этом применение «Арматы» в зоне спецоперации нецелесообразно.

По мнению эксперта, это весьма дорогой танк, с него управляют значительным числом танков.

Он отметил, что в настоящее время акцентируется внимание на производстве танка Т-90М, доказавшего свою эффективность в ходе боевых действий, к тому же это лучшие современные танки в мире.