Военный эксперт Подберезкин назвал причины неиспользования «Арматы» в ходе спецоперации
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Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что новейший танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии, однако ее применение в ходе спецоперации на Украине маловероятно. По словам военного эксперта Алексея Подберезкина, после завершения государственных испытаний новейшее вооружение продолжает модернизироваться. Об этом сообщает радио Sputnik.
Он добавил, что при этом применение «Арматы» в зоне спецоперации нецелесообразно.
По мнению эксперта, это весьма дорогой танк, с него управляют значительным числом танков.
Он отметил, что в настоящее время акцентируется внимание на производстве танка Т-90М, доказавшего свою эффективность в ходе боевых действий, к тому же это лучшие современные танки в мире.