Военный эксперт Подберезкин определил вероятные причины инцидента с танком в Германии

В Баварии танк бундесвера, который направлялся на учения по автобану, неожиданно несколько раз выстрелил холостыми патронами, гильзы задели проезжавший автомобиль. По словам военного эксперта Алексея Подберезкина, весьма часто такие инциденты случаются на учениях бундесвера. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он добавил, что в германской армии такие моменты происходят из-за того, что в ней остается все меньше профессионалов, меньше они занимаются своей боевой подготовкой. В целом весьма слабая подготовка танкистов бундесвера.

По мнению эксперта, данный инцидент с танком мог произойти по ряду причин. Во-первых, тут имеет место обычное разгильдяйство. Во-вторых, в ФРГ вооруженные силы, включая сухопутные и танковые, очень давно перестали быть боеспособными. В-третьих, танки, пущенные по автобану, уже являются глупостью.