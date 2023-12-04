Военный эксперт Подберезкин оценил атаку дронов в Красном море

Три коммерческих судна в Красном море четыре раза за сутки подверглись атакам дронов. США обвиняют в этом хуситов из Йемена. Военный эксперт Алексей Подберезкин дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Пентагон предпочитает выражаться аккуратно, однако доподлинно известно, что хуситы объявили войну Израилю и наносят удары не только по судам, но и по территории самой страны.

Эксперт добавил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке не исключена, поскольку иранские дроны весьма эффективно работают, у государства очень хорошие средства нападения.

По его мнению, Вашингтон обладает всей информацией об атаках хуситов, тем не менее предпочитает выдавать ее дозированно.