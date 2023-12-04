Военный эксперт Подберезкин оценил атаку дронов в Красном море
Фото: [©Алексей Витвицкий/РИА Новости]
Три коммерческих судна в Красном море четыре раза за сутки подверглись атакам дронов. США обвиняют в этом хуситов из Йемена. Военный эксперт Алексей Подберезкин дал оценку данной ситуации. Об этом сообщает радио Sputnik.
По его словам, Пентагон предпочитает выражаться аккуратно, однако доподлинно известно, что хуситы объявили войну Израилю и наносят удары не только по судам, но и по территории самой страны.
Эксперт добавил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке не исключена, поскольку иранские дроны весьма эффективно работают, у государства очень хорошие средства нападения.
По его мнению, Вашингтон обладает всей информацией об атаках хуситов, тем не менее предпочитает выдавать ее дозированно.