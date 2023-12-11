Военный эксперт Подберезкин считает, что Киев информирует Запад о ситуации на фронте без уточнения деталей

В одном из западных СМИ появилась информация о том, что ряд лидеров западных стран звонили в Киев после интервью главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного о ситуации на передовой с целью прояснить ситуацию и узнать о перспективах начала переговоров. Военный эксперт Алексей Подберезкин рассказал о причинах того, почему положение украинской армии на фронте стало откровением для стран Запада. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, Запад не проводит мониторинг фронтовой ситуации каждую неделю, а принимают информацию от Киева в общих чертах, без деталей.

Эксперт подчеркнул, что военная область является такой область, где конкретика неизбежно рано или поздно вылезет.