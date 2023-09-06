Военный эксперт Подберезкин считает, что танк Challenger вовсе не является супероружием

Британский министр обороны Грант Шаппс подтвердил, что Вооруженные Силы РФ уничтожили в зоне спецоперации танк Challenger 2, который был поставлен Киеву Лондоном. По словам военного эксперта, историка Алексея Подберезкина, уничтоженных российской армией британских танков могло бы быть больше, если бы они применялись украинцами на поле боя, а не находились в резерве. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что этот танк не является в полной мере совершенным оружием из-за тяжелого веса, малой пригодности к ремонту.

По мнению эксперта, в дальнейшем поставки данной военной техники Лондоном могут быть незначительными, поскольку они не являются супероружием, и британские власти это отлично понимают.