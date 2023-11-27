Военный эксперт Прохватилов назвал причины прятания ВСУ танков Abrams в тылу

По словам военного эксперта Владимира Прохватилова, танки Abrams — это бесполезная техника в плане перелома военных действий. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что все аналогичные машины уязвимы перед любыми видами беспилотников, и Вашингтон приказал Киеву «не совать под огонь» их технику.

По мнению эксперта, стратегическая инициатива в настоящее время переходит к Вооруженным Силам РФ.

Он отметил, что украинские войска не желают, чтобы Abrams «засветились», особенно после горящих Leopard и Challenger.